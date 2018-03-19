Из-за химической атаки в Британии ЕС готовит совместную "обновленную позицию" по России

Министры ЕС подготовят и выскажут обновленную общую позицию 28 государств содружества относительно действий России.

Евросоюз намерен засвидетельствовать полную солидарность с Великобританией и объявить свою «обновленную политику» в отношении России, учитывая инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Читайте такжеВозражения России в деле Скрипаля становятся все абсурднее - МИД Британии

Об этом должны договориться министры иностранных дел ЕС, заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини, передает радио Свобода.

«Мы выслушаем отчет министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, с которым я нахожусь на связи с первого дня инцидента. Министры ЕС проведут обсуждение и я ожидаю, что мы выскажем обновленную общую позицию 28 государств содружества», – сообщила глава европейской дипломатии.

Содружество европейских государств выскажет по делу отравления бывшего российского шпиона химическим веществом военного назначения свою полнейшую солидарность, добавляет Могерини.

«Мы засвидетельствуем Британии наше единство, полную поддержку и нашу крайнюю тревогу, ибо то, что произошло, является совершенно неприемлемым», – заявила глава европейской дипломатии перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.

19 марта в течение своего пребывания в Брюсселе британский министр иностранных дел Борис Джонсон также проведет консультации в штаб-квартире НАТО с генсеком Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНИАН, экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которую разработали в России. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Это мероприятие поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции.

17 марта Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, отменила открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заявила о приостановке деятельности Британского совета.

18 марта президент России Владимир Путин отрицает причастность его страны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.