В Малайзии хотят соорудить памятник из обломков MH17 - СМИ

По словам министра, мемориал будет установлен в общественном месте в память о 298 пассажирах и членах экипажа, находившихся на борту самолета, сообщает ВВСrussian.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 лайнер компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля близ поселка Грабово Донецкой области.

Читайте такжеК расследованию катастрофы Боинга-777 привлекли специалистов по «Буку»

Предполагается, что он был сбит ракетой класса ”земля-воздух”, которая была выпущена с территории, находящейся под контролем пророссийских сепаратистов.

Останки всех 44 граждан Малайзии, бывших на борту самолета, были опознаны и доставлены на родину, где их предали земле с воинскими почестями.

Катастрофа произошла всего четыре месяца спустя после того как пропал другой малазийский ”Боинг”, направлявшийся из Куала-Лумпур в Пекин. Он пропал с экранов радаров в марте этого года и предположительно упал в Индийский океан.

Поисковые команды так и не смогли найти следов этого самолета, на борту которого находилось в общей сложности 239 человек.

То, как власти Малайзии повели себя в первые дни после исчезновения ”Боинга”, а также в ходе тщетных поисков, вызвало острую критику внутри страны.