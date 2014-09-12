Поражение ракетой "земля-воздух" стало основной версией катастрофы Боинга-777 над Донбассом

16:20, 12 сентября 2014
Политика
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Комиссия по расследованию аварии рейса MH17 Малайзийских авиалиний сосредоточилась на версии, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух".

REUTERS

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя голландской прокуратуры Фреда Вестербеке, который возглавляет международную команду по расследованию трагедии.

"Расследование сосредоточилось на версии, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух", - сказано в сообщении агентства.

Читайте такжеГлава МИД Британии заявил, что кровь пассажиров рейса MH17 - на руках у руководства РоссииКроме того, эксперты обнаружили 25 обломков металла в телах погибших и в багаже, которые могут помочь определить тип ракеты, сбившей самолет.

Ранее голландская комиссия по безопасности полетов в своем предыдущем отчете заявила, что самолет упал из-за поражения большим количеством небольших "высокоэнергетических" объектов снизу.

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