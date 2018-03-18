В Москве отсидевшую в колонии "за экстремизм" активистку задержали за сине-желтую ленточку

Активистка вышла с одиночным пикетом, протестуя против выборов.

В Москве на Манежной площади полиция задержала кубанскую активистку Дарью Полюдову за ленту в цветах украинского флага на одежде.

Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистку.

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Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. По ее словам, причиной задержания стала лента в цветах украинского флага у нее на одежде. Активистку доставили в отдел полиции, где составили административный протокол за проведение предвыборной агитации вне агитационным периодом и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах. Затем ее отпустили под обязательство о явке.

В декабре 2015 года Дарья Полюдова была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети «ВКонтакте», которые суд признал призывами к экстремизму и сепаратизму. В октябре 2017 года она вышла на свободу.

Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ фиксируют вброс бюллетеней.