В Швеции завершились трехдневные переговоры с КНДР: Пхеньян призвали отказаться от ядерного оружия

Швеция, посольство которой в Пхеньяне представляет перед Северной Кореей интересы США, призвала Северную Корею отказаться от ядерного оружия и от ракетной программы, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции, которая представляет перед Пхеньяном интересы США, завершили трехдневные переговоры в шведской столице Стокгольме о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции, передает Радио Свобода.

Министры Ли Ен Хо и Маргот Вальстрем «обсудили возможности и вызовы относительно длительных дипломатических усилий с целью достичь мирного решения конфликта», говорится в сообщении.

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Швеция, посольство которой в Пхеньяне представляет перед Северной Кореей интересы США, призвала Северную Корею отказаться от ядерного оружия и от ракетной программы, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, сообщило шведское МИД.

Как добавил Вальстрем, глава шведской дипломатии после этой встречи уже 19 марта встретится в Брюсселе с главой МИД Южной Кореи.

Визит главного северокорейского дипломата в Стокгольм стал первым значительным дипломатическим шагом Пхеньяна от времени, когда президент США Дональд Трамп заявил ранее в этом месяце, что хотел бы встретиться с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Северная Корея до сих пор официально не комментировала возможности личной встречи двух руководителей после того, как Трамп принял приглашение Ким Чен Ына по поводу такой встречи, которое ему устно передала делегация Южной Кореи.

Швецию считают одним из возможных мест для такой встречи, если она состоится.