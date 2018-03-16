На горнолыжном курорте в Грузии пострадали минимум двое украинцев

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

По меньшей мере двое украинцев пострадали на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, однако эта информация требует проверки.

Об этом сообщил "Радио Свобода" начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Информация требует уточнения, потому что из разных источников поступают сообщения, которые противоречат друг другу. По предварительным данным, пострадали двое граждан Украины. Консул во взаимодействии со спасательными службами, с лечебными заведениями уточняет информацию относительно количества пострадавших граждан Украины», – сказал Кирилич.

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16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.

Министерство внутренних дел Грузии и управление развития курортов Министерства экономики страны заявляют о восьми пострадавших, у которых в основном переломы и ушибы.

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.