В Крыму потерпел аварию самолет с главкомом ВМФ России на борту

В Крыму потерпел аварию самолет Ту-134 ВМФ России, на борту которого находились 20 человек, в том числе главком ВМФ РФ адмирал Владимир МАСОРИН.

Как передает ИТАР-ТАСС, горящий лайнер выкатился за пределы посадочной полосы и развалился. В результате вынужденной посадки пострадали три человека. Они получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Сам главком ВМФ не пострадал, подтвердила пресс-служба флота.

Инцидент произошел при взлете с аэродрома Гвардейский под Севастополем. "При наборе высоты у Ту-134 ВВС Черноморского флота произошла остановка одного из двигателей", - сообщил представитель ВМФ. Экипаж связался с руководителем полетов, и самолет совершил посадку на полосу аэродрома. Из-за большой скорости самолет выкатился за пределы ВПП и разрушился. Экипаж и офицеры, находившиеся на борту, организованно покинули самолет.

В.МАСОРИН находился в Крыму, где наблюдал за учениями спасателей Черноморского флота.

Как сообщил РИА «Новости» помощник главкома ВМФ Игорь ДЫГАЛО, не исключено, что в двигатель самолета могли попасть птицы.

"Среди всех возможных причин, которые могли привести к происшествию, рассматривается и причина попадания в турбину двигателя посторонних предметов, которыми может быть стая поднявшихся в воздух птиц (аэродром окружают зерновые поля и поля с высоким травяным покрытием)", - сказал И.ДЫГАЛО.

Причины происшествия будет расследовать специально созданная комиссия.

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