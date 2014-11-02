В результате теракта на границе Индии и Пакистана погибли 45 человек

Об этом со ссылкой на местную службу безопасности сообщает BBC, передает Еспресо.TV. Еще по меньшей мере 70 ранены, 15 из них получили тяжелые ранения.

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Взрыв произошел возле ресторана сразу после окончания ежедневной церемонии спуска флага, посмотреть на которую обычно приходят десятки людей.

Среди погибших - по меньшей мере 3 пакистанских пограничника.

По предварительной версии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.