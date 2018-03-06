В Британии разъяснили заявление Джонсона по возможному бойкоту ЧМ-2018 в России: речь шла о политиках, а не о футболистах

Ранее Джонсон заявил, что если Россия окажется причастным к отравлению Скрипача, то ей придется столкнуться с решительной реакцией Лондона.

В Великобритании разъяснили, что глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон имел в виду дипломатов и политиков в контексте возможного бойкота Чемпионата мира по футболу, который состоится летом в этом году в России.

Об этом сообщает издание The Independent.

Читайте такжеВ Великобритании госпитализировали полицейских, занимавшихся делом об отравлении экс-шпиона Скрипаля - СМИИздание отмечает, что возникло много дискуссий по поводу комментария Джонсона относительно будущего Чемпионата мира по футболу.

При этом официальные чиновники внешнеполитического ведомства подчеркнули, что Джонсон имел в виду политиков и дипломатов, а не футбольные команды.

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джонсон предупредил Российскую Федерацию о возможном бойкоте Англией Чемпионата мира по футболу в случае подтверждения ее участия в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля.

«Участие Англии в Чемпионате мира по футболу в Москве может оказаться под сомнением, если окажется, что Россия связана с подозрениями в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля», - сказал он.

Джонсон предупредил Россию, что ей придется столкнуться с решительной реакцией Соединенного Королевства, если РФ будет причастна к этому инциденту. К тому же, по словам главы британской дипломатии, участие национальной футбольной команды Англии в летнем турнире в России теперь под угрозой.

Выступая в Палате общин, глава британского внешнеполитического ведомства сказал, что в случае подтверждения подозрения британских парламентарїів, России придется иметь дело с более жесткими санкциями, назвав при этом Кремль пагубной и разрушительной силой».

Вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое младше него (его дочери), стало плохо в торговом центре в Солсбери.