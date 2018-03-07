Британская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона – СМИ

Полиция и MІ5 считают, что первоначальные факты расследования позволяют говорить об инициированной Россией попытке убийства.

Британская разведка МІ5 считает отравление экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.

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Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники. Полиция и MI5 считают, что первоначальные факты расследования позволяют говорить об инициированной государством попытке убийства.

В то же время не исключаются и другие версии – попытка скомпрометировать Россию и режим Путина и частный спор.

Кроме этого, сегодня в Лондоне пройдет встреча специального комитета по чрезвычайным ситуациям из-за событий с бывшим сотрудником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Антитеррористическая полиция Великобритании объявила, что берет на себя ответственность за расследование из-за «необычных обстоятельств» дела.

Как сообщал УНИАН, Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Ни одна попытка лишить невинного человека жизни на территории Великобритании не останется безнаказанной», – сказал Джонсон.

Между тем, в МИД России раскритиковали заявление Джонсона, назвав его «диким». А в Кремле заявили, что ничего не знают о возможном отравлении Скрипаля.

Осужденный в России за государственную измену бывший офицер ГРУ России 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия остаются в критическом состоянии через два дня после того, как их нашли в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери на юге Великобритании. Британские правоохранители расследуют возможное их отравление неизвестным веществом.

Часть центра города Солсбери на юге Великобритании была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ РФ. В 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобритании умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах скончался 44-летний сын бывшего шпиона.