В США легкомоторный самолет врезался в здание аэропорта (фото, видео)

Легкомоторный самолет врезался в здание аэропорта в США в городе Уичито штата Канзас, в четверг 30 октября, сообщает "Дождь" со ссылкой на местные СМИ.

Региональное телевидение штата со ссылкой на местную полицию сообщает о двух погибших, и четырех раненных. Состояние еще 5 человек остается неизвестным.

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Сообщается, что крушение самолета произошло в результате отказа одного из двигателей. Об этом, как сообщает Федеральная служба гражданской авиации США, за несколько секунд до крушения сообщил пилот.

Аэропорт Уичито Мид-Континет построен в 1929 году. В настоящее время аэропорт является самым большим и загруженным в штате Канзас. В 2015 году в нем планируется открытие еще одного терминала.