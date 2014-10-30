В США легкомоторный самолет врезался в здание аэропорта (фото, видео)
Сообщается о двух погибших и четырех раненных.
Легкомоторный самолет врезался в здание аэропорта в США в городе Уичито штата Канзас, в четверг 30 октября, сообщает "Дождь" со ссылкой на местные СМИ.
Региональное телевидение штата со ссылкой на местную полицию сообщает о двух погибших, и четырех раненных. Состояние еще 5 человек остается неизвестным.
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Сообщается, что крушение самолета произошло в результате отказа одного из двигателей. Об этом, как сообщает Федеральная служба гражданской авиации США, за несколько секунд до крушения сообщил пилот.
#Wichita crash: At least 2 dead, 4 injured & 5 unaccounted for - airport official Watch: http://t.co/cul66pyij1@FBIpic.twitter.com/jXCB094bwo
— Silver Surfer (@RobPulseNews) October 30, 2014
Аэропорт Уичито Мид-Континет построен в 1929 году. В настоящее время аэропорт является самым большим и загруженным в штате Канзас. В 2015 году в нем планируется открытие еще одного терминала.