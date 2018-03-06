В Кремле прокомментировали "диссертацию ректора" для Путина

Дочь ректора российского университета заявила, что диссертацию для Путина написал ее отец.

Кремль опроверг заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы не сам написал кандидатскую диссертацию.

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Об этом сообщает Meduza.

«Здесь нечего комментировать, это не так», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщал УНИАН, дочь ректора российского университета заявила, что диссертацию для Путина написал ее отец.

"Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", - заявила девушка.