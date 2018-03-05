Дочь ректора российского университета рассказала, кто на самом деле написал Путину диссертацию

В 2009 году The New York Times обвинила премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина в плагиате.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко лично написал диссертацию президента России Владимира Путина.

Об этом рассказала его дочь Ольга Литвиненко, пишет Радио Свобода.

"Одна из тайн Владимира Путина, которая хорошо известна Ольге Литвиненко, связана с тем, как он защищал свою кандидатскую диссертацию", - пишет издание.

Кандидатскую диссертацию Путин защитил в 1997 году в Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. Тогда Путин уже работал в Москве и занимал пост заместителя управляющего делами президента РФ.

По словам Ольги, ее отец после того, как стал ректором в 1994 году, "организовал незаконный бизнес - изготовление диссертаций". Научные работы писала группа из профессорско-преподавательского состава университета. Кроме того, купившим диссертацию обеспечивалась ее успешная предзащита и защита.

Читайте такжеПрезидента Венгрии лишили докторской степени за плагиат"Потом это все отец проталкивал через Высшую аттестационную комиссию", — добавила Литвиненко.

"А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", - сказала Литвиненко.

Она считает, что Литвиненко написал диссертацию для Путина бесплатно в качестве благодарности "за помощь в получении должности ректора". Кроме того, у них был совместный бизнес.

Как передает ТСН, в 2009 году The New York Times обвинила премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина в плагиате.

В частности, в статье Эндрю Крамера (Andrew E. Kramer) говорилось, что в 1997 году, когда Путин занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов.

Как сообщает газета, ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы без всяких ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

В частности, в заимствованных абзацах говорилось о важной роли руководителя в планировании внутри корпорации.

Путин отказался прокомментировать это заявление, отмечает газета.