Дочь ректора российского университета рассказала, кто на самом деле написал Путину диссертацию

05:14, 05 марта 2018
Мир
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Владимир Путин / фото REUTERS

Об этом рассказала его дочь Ольга Литвиненко, пишет Радио Свобода.

"Одна из тайн Владимира Путина, которая хорошо известна Ольге Литвиненко, связана с тем, как он защищал свою кандидатскую диссертацию", - пишет издание.

Кандидатскую диссертацию Путин защитил в 1997 году в Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко. Тогда Путин уже работал в Москве и занимал пост заместителя управляющего делами президента РФ.

По словам Ольги, ее отец после того, как стал ректором в 1994 году, "организовал незаконный бизнес - изготовление диссертаций". Научные работы писала группа из профессорско-преподавательского состава университета. Кроме того, купившим диссертацию обеспечивалась ее успешная предзащита и защита.

Читайте такжеПрезидента Венгрии лишили докторской степени за плагиат"Потом это все отец проталкивал через Высшую аттестационную комиссию", — добавила Литвиненко.

"А Путину он писал лично эту диссертацию. 1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", - сказала Литвиненко.

Она считает, что Литвиненко написал диссертацию для Путина бесплатно в качестве благодарности "за помощь в получении должности ректора". Кроме того, у них был совместный бизнес.

Как передает ТСН, в 2009 году The New York Times обвинила премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина в плагиате.

В частности, в статье Эндрю Крамера (Andrew E. Kramer) говорилось, что в 1997 году, когда Путин занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов.

Как сообщает газета, ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы без всяких ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

В частности, в заимствованных абзацах говорилось о важной роли руководителя в планировании внутри корпорации.

Путин отказался прокомментировать это заявление, отмечает газета.

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