В сети появилось видео нападения на Собчак

17:05, 04 марта 2018
Мир
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Ксения Собчак / REUTERS

На видео, снятом активистом, можно видеть, как он кричит «Это вам за Жириновского!» и обливает ее водой.

Отмечается, что инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева.

Читайте также"Старый м***к": муж Собчак ответил Жириновскому на "отвратительную с**у" (видео)Как сообщается на российском Telegram-канале Varlamov News, нападавшим оказался Алан Дзуцев -личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, депутата из московского отделения "Единой России".

Ранее сообщалось, что на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершено нападение -  помощник депутата Мосгордумы Шапошникова облил ее водой и сильно толкнул.

Напомним, у Ксении Собчак возник конфликт с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским. Во время записи предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля он обругал ее матерными словами. Собчак, в ответ, облила Жириновского водой.

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Теги: #нападение#Ксения Собчак