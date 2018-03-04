Это за Жириновского: в Центре Москвы напали на Ксению Собчак

16:30, 04 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте также"Старый м***к": муж Собчак ответил Жириновскому на "отвратительную с**у" (видео)Как сообщается в Twitter кандидата, нападение произошло возле Петровского путевого дворца.

«На Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы. На выходе из Петровского путевого дворца на кандидата в президенты напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова. С криками «это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержала охрана.

Ранее сообщалось, что у Ксении Собчак возник конфликт с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским. Во время записи предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля он обругал ее матерными словами. Собчак, в ответ, облила Жириновского водой

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Теги: #Жириновский#Ксения Собчак