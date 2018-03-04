"Оскар-2018": юбилейная сцена церемонии будет состоять из 45 миллионов кристаллов Swarovski (фото)

Для оформления сцены уже шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy.

Уже сегодня, 4 марта, состоится 90-я юбилейная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Главная сцена театра Долби в Лос-Анджелесе, на которую будут подниматься ведущие и номинанты захватывает и чарует.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Architectural Digest.

Для оформления сцены уже шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy. В отличие от прошлогодней сцены, оформленной в стиле ар-деко, в этот раз дизайнер уделил внимание абстракционизму.

Вдохновленный светом и его отражениями, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисой, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали.

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"Она выглядит как минерал или своеобразная скульптура из измельченного стекла", – говорит он.

Большую часть сцены занимает гигантский светодиодный экран, на котором будут представлены цифровые проекции, вдохновленные эскизами Маклейна. Зрители у телеэкранов увидят проекции трехмерного качества и более реалистичного вида.

Напомним, юбилейная, 90-я церемония, вручения премии Оскар-2018 за достижения в области кинематографа пройдет в Лос-Анджелесе в театре Долби.

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.

В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию Оскара 2018 можно будет посмотреть на сайте УНИАН.