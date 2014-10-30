The Telegraph: Семь причин, почему Россия следит за своими соседями

В статье Тома Парфитта под названием «Семь причин, почему Россия следит за своими соседями», опубликованной на сайте британской газеты The Telegraph, пишется о том, что Россия расширяет секретные и военные операции в восточной и северной Европе.

В понедельник, спецслужбы Чехии сообщили о «чрезвычайно высоком» количестве разведчиков, работающих в посольстве России в Праге.

Ранее в этом месяце, Польша арестовала двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России, и в пятницу лишила российского журналиста аккредитации, потому что он подозревался в том же преступлении.

На прошлой неделе Швеция сообщила о том, что трижды обнаруживала неустановленное судно, скрывающееся у ее берегов, и это послужило причиной начала морской охоты на то, что, как многие предполагали, было российской подводной лодкой.

За этим последовала серия инцидентов с российскими самолетами, которые нарушали или приближались к воздушному пространству стран Балтии, в том числе дважды 21-го и 22-го октября, когда самолеты НАТО были подняты в воздух по тревоге, чтобы встретить самолет-разведчик Ил-20.

Так что же стало причиной всплеска российских шпионских и военных операций? Вот несколько предположений.

1. Тестирование новых правительств

Швеция здесь – особый пример. Предполагаемое вторжение субмарины - возможно, российской - в шведские прибрежные воды на прошлой неделе, возможно, было преднамеренной уловкой Москвы, чтобы протестировать новое левоцентристское правительство социал-демократов и зеленых.

Карл Бильдт, общительный и откровенный министр иностранных дел Швеции, в течение многих лет был одним из наиболее агрессивных критиков российского правительства в Европе. Москва будет стремиться узнать больше о его преемниках во власти, и, возможно, пыталась воспользоваться шансом, чтобы выбить из колеи Стефана Лёвена, нового премьер-министра, бывшего сварщика и профсоюзного деятеля, у которого мало опыта в международной политике.

Позиция Швеции, как западноевропейского, но не входящего в состав НАТО, государства, делает ее особой целью.

2. Ослабление авторитета Обамы

Недавнее ужесточение позиции Кремля в Балтийском море дало один конкретный стимул. Барак Обама использовал визит в Таллин 3 сентября, чтобы предупредить, что мирная Европа находится под угрозой из-за «наглого нападения России на территориальную целостность Украины», и чтобы снова подтвердить обязательства НАТО защищать все три бывших советских прибалтийских государства - Эстонию, Латвию и Литву. Реакция Москвы была быстрой. Через два дня сотрудники службы безопасности России перешли на территорию Эстонии и похитили эстонского офицера контрразведки. Место и время - сразу после того, как уехал Обама - предполагает упрек лично президенту США.

3. Разделяй и властвуй

Москва стремится использовать любую щель в броне Запада. Европа может казаться решительной перед лицом кризиса в Украине, но на самом деле разные страны обладают разной степенью воздействия на Москву - и разной степенью уязвимости в случае возмездия Кремля.

Некоторые чешские чиновники выступили против санкций ЕС, введенных в отношении России в связи с кризисом в Украине; в прошлом, планы США по размещению радара ПРО в стране были отложены после резкой критики со стороны Кремля.

Не только левоцентристское правительство Чешской Республики ведет себя осторожно. Финляндия задерживала введение новых санкций ЕС в прошлом месяце, опасаясь контрмер со стороны России, торговля с которой составляет 14 процентов всего товарооборота. Нил Ушаков, популярный мэр латвийской столицы, Риги, также осудил санкции против России.

Очевидно, что результаты деятельности московской усиленной разведки, в частности, могут быть использованы, чтобы посеять раздор между соседями России в то время, как меры США и ЕС вредят ее экономике.

4. Русские за границей - и дома

Причиной для беспокойства Москвы является положение этнического русского населения в странах Балтии, особенно в Эстонии и Латвии. Предполагаемые страдания россиян в Крыму послужили предлогом для вмешательства Кремля. Хотя заявления о геноциде против россиян в Украине являются необоснованными, но опасения по поводу статуса русского языка действительно были, и неуклюжая политика в странах Балтии оставила многих россиян без прав и какого-либо внимания. Москва усиливает напряжение своей риторикой о спасении россиян по всему миру, которая одновременно взбудораживает эти общины и хорошо принимается внутренней аудиторией в России.

5. Ничего особенного

Все страны ведут шпионаж. Все страны проводят секретные операции военной разведки, чтобы укрепить свои силы на случай открытого конфликта. Интенсивность растет и снижается. Этот любимый аргумент Кремля предполагает, что направляя шпионов и самолеты к ним, Россия просто пытается не отставать от своих соседей. Москва может, например, указать на наличие утечки информации, полученной от Эдварда Сноудена в конце прошлого года, которая показала, что Швеция была ключевым партнером Агентства национальной безопасности США в шпионаже за Россией.

6. Теории заговора

Доминирующей здесь является идея, что западные правительства преувеличивают шпионские угрозы и ищут подводные лодки, чтобы оправдать увеличение бюджета на оборону и безопасность. Шведы даже используют термин «бюджетная субмарина» для описания предполагаемого обнаружения подводных лодок, которое удобно совпадает с принятием решений о государственном бюджете, в том числе о военных ассигнованиях.

В 1990-е годы, шведские политики вынуждены были признать, что причиной серии подводных вторжений, в которых обвиняли Россию, были киты-полосатики.

В более экстремальных формах этой теории, в НАТО сами придумали недавнюю «российскую субмарину», чтобы принять напуганную Швецию в альянс - или шведы, поддерживающие НАТО, сделали то же самое с той же целью.

7. Это все Украина, глупые

В конце концов, все возвращается к Украине. Страны Балтии и другие восточноевропейские члены ЕС, такие как Польша, оказываются среди тех, кто призывает к самой жесткой линии в отношении Кремля в ответ на поддержку сепаратистов на Донбассе. Москва считает эти страны лишь пешками жаждущего власти Вашингтона, желающего осады и изоляции России.

В настоящее время, Украина находится в центре огня, пылающего в сердце Владимира Путина: это источник всего гнева, обид и агрессии против Запада.