МИД Латвии уже смеется над неосведомленностью своих российских коллег

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Латвии Карлис Эйхенбаумс, комментируя упреки Долгова в связи с ситуацией с соблюдением прав человека в странах Балтии, передает Делфи.лв со ссылкой на BNS.

"Похоже, информация об истинном положении дел для некоторых — твердый орешек. Так называемый вопрос неграждан и соотечественников вульгарно эксплуатируется. Он используется только как инструмент пропаганды и целенаправленной дискредитации", — указал Эйхенбаумс.

Если бы Россия действительно заботилась и думала о правах человека, то она постаралась бы включиться в конструктивный диалог, а не занималась бы распространением лжи и мифов, считает он.

Как уже сообщалось, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил телеканалу "Россия 24", что решение проблем с соблюдением прав человека в отношении русскоязычных жителей стран Балтии — в интересах народов этих стран и стабильности Европы.

Читайте такжеЛатвия планирует расширить список персон нон-грата из РоссииПо его словам, ЕС совершенно необоснованно претендует на роль защитника демократии, а ситуация с правами человека в странах Балтии радикально не меняется. "Все еще идет речь о довольно массовых нарушениях основополагающих прав и свобод русскоязычных жителей стран Балтии. В первую очередь это касается Латвии и Эстонии", — указал Долгов.

До сих пор нет серьезного практического продвижения в ликвидации постыдного феномена безгражданства, указал он. Сотни тысяч людей, жителей Латвии и Эстонии, все еще лишены основных политических и экономических прав, нарушаются их культурные и языковые права, утверждает Долгов.

С попустительства местных властей происходит "процесс выдавливания русского языка из сферы образования и культуры во всех трех странах Балтии".

Напомним, после аннексии Крыма на полуострове началось систематическая дискриминация этнических украинцев и крымских татар - как политическая, так и культурная. Так, представителей обоих народов лишили права на полное среднее образование на родном языке.