МИД РФ: ЕС не заслуживает роли мирового ориентира демократии

Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, сообщает ТАСС.

"Ликвидация "серой зоны" в сфере прав человека в прибалтийских странах в интересах их народов и европейской стабильности", - заявил Долгов.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с правами человека в прибалтийских странах радикально не меняется.

В часности он отметил растущее количество нарушений прав русскоязычного населения в странах региона.

Читайте такжеВ МИД РФ говорят, что не запугивали американских дипломатов

Напомним, 13 сентября на региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии Долгов заявлял о нарушениях прав русскоязычного населения в Латвии и Эстонии.

Он также выражал озабоченность ростом неонацистских и ксенофобских настроений в Европе, приводя в пример развитие событий в Украине после "антиконституционного переворота" и "вооруженного захвата власти".