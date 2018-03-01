Путин пугает США "мгновенным" ядерным ударом в случае нападения на Россию

При этом президент РФ призвал проводить переговоры об обновленной коллективной системе международной безопасности и устойчивом развитии цивилизации.

Президент России Владимир Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применении ядерного оружия против РФ или ее союзников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«Большую озабоченность вызывают некоторые положения обновленного отбора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читали то, что там написано. А написано так, что оно может быть пущено в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу», - сказал Путин.

Он отметил, что в своей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против РФ с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства, добавил президент.

Читайте такжеПутин назвал главного врага России: вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю

«Все очень четко, ясно, конкретно. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнул Путин под аплодисменты в зале.

По его словам, ни у кого не должно быть на этот счет никаких сомнений, поэтому необходимо садится за стол переговоров и думать об обновленной коллективной системе международной безопасности и устойчивого развития цивилизации.

"Мы всегда вам об этом говорили", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп представил обновленную Стратегию национальной безопасности страны.

Согласно документу, Россия и Китай могут нанести ущерб или воспрепятствовать американским интересам.

"… Россия применяет подрывные меры для ослабления авторитета Америки в Европе, расшатывая трансатлантическое единство и ослабляя европейские институты и правительства. Вторжением в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность нарушать суверенитет стран региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающем поведением, таким как демонстрация ядерных намерений и передовое размещение наступательного потенциала", - сказано в стратегии.

19 декабря в Кремле назвали «имперской» новую стратегию нацбезопасности США, в которой демонстрируется нежелание отказываться от «однополярного мира».