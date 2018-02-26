В Сирии применили химическое оружие, погиб ребенок

Помощь потребовалась по крайней мере 18 пострадавшим, у которых выявили симптомы отравления хлором.

В контролируемой сирийской оппозицией Восточной Гуте несколько человек пострадали от отравления хлором после крупного взрыва, один ребенок погиб.

Читайте такжеНа росТВ очередной ляп: пропагандисты вставили кадр из компьютерной игры в сюжет о войне в СирииОб этом сообщает Reuters, ссылаясь на руководство системы здравоохранения сирийских повстанцев. Помощь потребовалась по крайней мере 18 пострадавшим, у которых выявили симптомы отравления химическим веществом.

Напомним, В Сирии за неделю бомбардировок анклава Восточная Гута, расположенного около Дамаска, погибли не менее 500 гражданских лиц, из которых около 100 - дети.

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщает среди прочего и о разрушении нескольких больниц.