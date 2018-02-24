За неделю бомбардировок в сирийской Восточной Гуте погибло 500 мирных жителей - наблюдатели

Среди погибших около 100 детей.

В Сирии за неделю бомбардировок анклава Восточная Гута, расположенного около Дамаска, погибли не менее 500 гражданских лиц, из которых около 100 - дети.

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По данным правозащитников, которые ссылаются на сеть собственных информаторов, за это время еще 2200 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Только 24 февраля от бомб сирийской авиации погиб 21 человек, заявляют в организации. Независимого подтверждения этих данных нет.

В то же время, один из представителей сирийских повстанцев, контролирующих анклав, заверил, что в бомбардировках региона принимают также активное участие и российские боевые самолеты.

Массивные разрушения, вызванные бомбардировками, мешают спасателям добраться до раненых и тех, кому нужна помощь.

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщает среди прочего и о разрушении нескольких больниц.