В ООН и ЕС призывают к немедленному прекращению огня в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Сирии прекратить огонь для предоставления помощи и эвакуации раненых из Восточной Гуты. Воздушные налеты на провинцию продолжались и в понедельник утром.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 26 февраля, призвал немедленно воплотить в жизнь резолюцию Совета безопасности ООН о 30-дневном перемирии в Сирии. "Восточная Гута не может ждать, пришло время остановить этот ад на земле", - заявил он в Женеве.

Гутерриш подчеркнул, что резолюция будет существенной только в случае ее эффективной реализации. Он отметил, что агентства ООН готовы оказать помощь и эвакуировать критически раненых из Восточной Гуты, сообщает DW.

Этот призыв поддержали и в Европейском Союзе. Принятие резолюции ООН является лишь первым шагом для урегулирования ситуации в Сирии, отметила верховная представительница ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини. "Мы с ООН и всеми региональными и международными партнерами работаем над тем, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию", - заявила она.

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Напомним, в принятой 24 февраля резолюции члены Совета Безопасности ООН требуют 30-дневного перемирия в Сирии. В то же время резолюция не предусматривает каких-либо обязательственных по действующим международным правом меры для поддержания режима тишины. Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ ООН. В документе отмечается, что перемирие должно быть введено немедленно. Это сделает возможной доставку гуманитарной помощи в те регионы, которые в ней нуждаются.

Ранее в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщали о интенсивных бомбардировках правительственными сирийскими войсками Восточной Гуты. Этот анклав контролируется враждебными к Башару Асаду силами, среди которых преобладают исламисты. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние дни погибли уже более 500 гражданских. Воздушные удары продолжались и в понедельник утром.