В ЕС обеспокоены откатом антикоррупционной реформы в Украине - Могерини

Последние события в Украине, связанные с откатом антикоррупционной реформы, могут поставить под угрозу прогресс, ранее достигнутый в этом направлении.

Об этом говорится в ответе офиса Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини на открытое обращение, подписанное коалицией Реанимационный пакет реформ и рядом общественных организаций в преддверии заседания Совета Ассоциации 8 декабря.

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"Мы обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, если не будут приняты дальнейшие меры для обеспечения полной имплементации и устойчивости достигнутых реформ", - говорится в документе.

В офисе Могерини подчеркнули, что независимость, эффективность и постоянство антикоррупционной институциональной структуры, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины, и создание эффективной системы проверки электронных деклараций являются чрезвычайно важными для ЕС.

При этом в ЕС напомнили, что их поддержка Украины не является безусловной.

"Наша поддержка Украины не является безусловной. Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу и отчетности и сопровождаются рядом жестких условий, относительно которых должен наблюдаться долгосрочный прогресс" - говорится в ответе Европейской службы внешнего действия.

Напомним, 8 декабря Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что борьба с коррупцией является основой для проведения реформ в Украине и важную роль здесь играет гражданское общество.