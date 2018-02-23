Россия ответственна за гибель 400 людей в пригороде Дамаска - Госдеп США

Американские дипломаты в Совете безопасности ООН настаивают на принятии резолюции, требующей введения 30-дневного перемирия в Восточной Гуте.

Россия несет "особую ответственность" за бомбардировки в Сирии пригорода Дамаска, Восточной Гуты, следствием которых в этом месяце стала гибель более 400 людей.

Об этом заявил Госдепартамент США, призвав Москву применить свое влияние на сирийское правительство, чтобы остановить убийство гражданских, передает Радио Свобода.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт обвинила Россию в том, что она не укротила президента Сирии Башара Асада и его армию, которая начала масштабную кампанию наступления на Восточную Гуту.

Читайте также"Бьют по всему" и каждую минуту: очевидцы рассказали об ужасах осады Восточной Гуты«Что они делают, чтобы остановить опустошение, смерть, убийства, которые происходят в Сирии? Без России... опустошение и смерть, конечно, не будут происходить», – подчеркнула пресс-секретарь.

Американские дипломаты в Совете безопасности ООН настаивают на принятии резолюции, требующей введения 30-дневного перемирия в Восточной Гуте. Голосование за документ такого содержания ожидается 23 февраля в утренние часы по времени Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН.

Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе специального заседания в четверг, 22 февраля, не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.