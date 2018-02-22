Россия помешала Совбезу ООН принять резолюцию о прекращении огня в Восточной Гуте

23:39, 22 февраля 2018
Мир
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Совбез ООН, иллюстрация / REUTERS

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Как передает DW.com, принятию документа помешала Россия. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал четко понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции, сообщает агентство dpa.

Он назвал ряд пунктов, с которыми Москва хотела бы внести изменения, но детальное содержание их пока неизвестно. Как постоянный член Совбеза ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

По данным дипломатов, на которых ссылается dpa, после дальнейших консультаций резолюция, возможно, будет проголосована в пятницу.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.

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Теги: #война в Сирии#Восточная Гута в Сирии
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