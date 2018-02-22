Делают на века: компания Amazon строит часы, которые будут работать 10 тысяч лет (видео)

Механизм приводят в действие дневные и ночные температурные циклы.

Компания Amazon начала строительство уникальных механических часов. Они будут работать без вмешательства человека и без остановки 10 тысяч лет.

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Глубина шахты часов составит 152 метра, их строят в горах Западного Техаса. Механизм приводят в действие дневные и ночные температурные циклы. Стрелка часов «10 000 Year Clock» переместится на одно деление через 100 лет, тогда как «кукушка» часов будет появляться еще реже – раз в тысячелетие.

Владелец Amazon Джефф Безос потратил на часы $42 млн собственных средств. Дата окончания строительства уникальных часов пока неизвестна.