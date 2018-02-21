Госдеп: Россия несет особую ответственность за страдания и тяжелое положение сирийцев

США ожидают от России, которая взяла на себя обязательство в Женевском мирном процессе, усилий по урегулированию ситуации в Сирии.

Россия несет «особую ответственность» за страдания и бедственное положение сирийского народа.

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Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт в ходе традиционного брифинга, стенограмма которого обнародована на сайте ведомства.

Комментируя вопрос относительно «циничного использования» россиянами в Сирии своих вооруженных сил, пресс-секретарь отметила, что Россия в 2015 году спасла режим Асада.

«Они ( россияне – ред.) поддержали, как мы уже говорили, режим Башара Асада. Сколько раз мы говорили об этом здесь, что они (правительственные войска – ред.) были на грани гибели, а кто пришел и кто спас их еще в 2015 году? Россия сделала это. Россия несет особую ответственность за страдания и тяжелое положение сирийского народа», – заявила она.

При этом Нойерт отметила, что США ожидают от России, которая взяла на себя обязательство в Женевском мирном процессе, усилий по урегулированию ситуации в Сирии. «Мы еще не видим этого, но мы надеемся, что это произойдет», – добавила она.