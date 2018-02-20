В окруженной силами Асада и военными РФ Восточной Гуте за несколько дней погибли сотни гражданских

По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, базирующегося в Великобритании, среди погибших — десятки детей.

Эскалация вооруженной борьбы за осажденный сирийский анклав Восточная Гута может стать повторением битвы за Алеппо – второго по значению города Сирии, пережившего многомесячные бои в конце 2016 года.

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Такую оценку ситуации высказал агентству Reuters спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Радио Свобода.

Сирийские вооружённые силы продолжают бомбардировки Восточной Гуты, пригорода Дамаска, подконтрольного повстанцам. За несколько дней авиаударов там погибли не менее двухсот человек, 60 из них — дети. Об этом сообщает RFI со ссылкой на сирийские правозащитные источники.

По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, базирующегося в Великобритании, в воскресенье в Гуте погибли 17 человек, в понедельник — 127, во вторник — около пятидесяти. Среди погибших — десятки детей.