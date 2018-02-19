От ударов по окруженному армией Асада и войсками РФ району погибли более 70 гражданских

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзниками, среди которых и российские военные.

По меньшей мере 71 мирный житель погиб и еще более 300 получили ранения в понедельник, 19 февраля, в результате бомбардировки и артобстрелов района Восточная Гута неподалеку от сирийской столицы Дамаска.

Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. "Мощные обстрелы направлялись преимущественно на жилые кварталы в Восточной Гуте", - заявил руководитель центра Рами Абдель Рахман, цитирует агентство dpa, передает DW.com.

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Данные о многочисленных жертвах подтверждают местные врачи и активисты, последние заявляют о 68 погибших. По словам одного из них, Мазена аль-Шами, "ежеминутно 20-30 снарядов падают на жилые кварталы".

Врач, который работает в этом районе, сообщил dpa, что госпитали "переполнены ранеными", а запасы анестетиков и других важных лекарств исчерпываются. "Самолеты наносят удары по всему, что движется, в жилых кварталах", - отметил врач. Он также добавил, что раненые умирают прямо на улицах из-за непрерывных обстрелов, направленных также по быстрым и спасательным бригадам.

Тем временем сирийские государственные СМИ сообщают об обстрелах окраин Дамаска повстанцами из Восточной Гуты, в результате которых погиб ребенок, а восемь мирных жителей получили ранения. Сирийское правительство отрицает убийства гражданских в Восточной Гуте, утверждая, что наносит удары только по вооруженным повстанцам.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзниками, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская "Джебхат ан-Нусра". Отрезанными от мира являются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.