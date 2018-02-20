Силы Асада вошли в Африн, чтобы защитить курдов от Эрдогана

20:35, 20 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеРоссия поставляет курдам оружие для борьбы с армией Турции - волонтеры (фото, видео)Как передает Радио Свобода, сирийские подразделения в камуфляже демонстрируют государственные флаги, солдаты размахивают оружием. Кадры сняты во время пересечения разделительной линии у контрольно-пропускного пункта с эмблемой "курдских сил безопасности".

Сирийское правительственное агентство SANA обвинило турецкие войска в обстреле территории в районе КПП, через который в Африн въезжали отряды, лояльные президенту Башару Асаду.

Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн.

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Теги: #война в Сирии#операция в африне