В Сирии подбили самолет войск Асада, судьба пилота неизвестна (фото)

19:49, 20 февраля 2018 Мир 2881

Самолет наносил удары по Восточной Гуте, но был подбит. На данный момент судьба пилота неизвестна.

Члены группировки "Джейш аль-Ислам" подбили зенитным огнем L-39 ВВС Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает WarJournal. Известно, что самолет наносил авиаудары по Восточной Гуте. Читайте такжеИзраиль атаковал "иранские цели" в Сирии и потерял истребитель F-16 (видео)На данный момент судьба борта и пилота неизвестна. Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39, использующийся в качестве штурмовика для поддержки наземных сил.

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