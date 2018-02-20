В Сирии подбили самолет войск Асада, судьба пилота неизвестна (фото)
19:49, 20 февраля 2018
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Самолет наносил удары по Восточной Гуте, но был подбит. На данный момент судьба пилота неизвестна.
L-39 подбили в Сирии / фото t.me/warjournal
Члены группировки "Джейш аль-Ислам" подбили зенитным огнем L-39 ВВС Сирии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает WarJournal. Известно, что самолет наносил авиаудары по Восточной Гуте.
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Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39, использующийся в качестве штурмовика для поддержки наземных сил.
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