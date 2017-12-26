Боевики сбили сирийский военный самолет, пилота расстреляли в воздухе (фото, видео)

Боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39, использующийся в качестве штурмовика для поддержки наземных сил.

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Инцидент произошел в районе н.п. Ум Харайтан и аль-Хамдания, где ВВС Сирии оказывали помощь наступающим частям "Дивизии "Тигр", пишет на своем Telegram-канале Directorate 4.

L-39 был сбит зенитным огнем с земли, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться. На видео, снятом боевиками, видно, что он сумел воспользоваться парашютом, однако, скорее всего, был расстрелян в воздухе.

Известно, что пилотом учебно-боевого самолета, который сегодня сбили боевики, был уроженец г. Хомс Басим Гасан.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

Также опубликовано видео с казненным пилотом сбитого самолета L-39:

#Syria#Hama#NorthernHama#NorthEasternHama#NorthEastHama BRAND NEW VIDEO OF TERRORIST JIHADIST WITH THE DEAD SYRIAN AIR FORCE PILOT WHO’S L-39 WAS SHOT DOWN 15 Minutes Ago (Might have been Killed after he landed and was captured) pic.twitter.com/5KvSlC7myn — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) December 26, 2017

Ранее боевики из группировки "Джабаль Шейх Муджахидин" опубликовали видео с крушением вертолета Ми-24 ВВС Сирии.