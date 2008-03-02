Восемь человек погибли при беспорядках в Ереване

Восемь человек погибло при беспорядках в Ереване в ночь на воскресенье, 33 сотрудника правоохранительных органов получили ранения, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-службу Полиции.

«Обстоятельства гибели восьмерых людей расследуются генеральной прокуратурой», - говорится в сообщении Полиции.

В госпиталь Полиции Армении обратились 33 военнослужащих и сотрудников Полиции, из которых 11 человек с осколочными ранения, 13 травмами различной тяжести, восемь - с отравлением газом, один пострадавший находился в бессознательном состоянии.

Согласно сообщению Полиции, с полудня 1 марта собравшаяся близ мэрии Еревана толпа участников оппозиционной акции постепенно стала неуправляемой, и к вечеру приступила к разгрому и грабежу.

В течение нескольких часов из семитысячной толпы отделялись группы людей, которые в процессе массовых беспорядков сожгли на близлежащих улицах около двух десятков частных автомобилей, в том числе полицейских машин, карет «Скорой помощи», разбили автобусы и троллейбусы.

Однако разнузданные действия толпы, по сообщению Полиции, продолжались, и только после введения в городе чрезвычайного положения благодаря согласованным действиям сотрудников Полиции, Службы национальной безопасности и Армии, погромщики отступили, прекратили массовые беспорядки и удалились.

«Предпринимаются мероприятия по определению личностей организаторов и участников данных акций, их обнаружению и привлечению к ответственности в установленном законом порядке», - отмечается в сообщении.

В этой связи полиция Армении призывает граждан проявлять бдительность и сдержанность, безоговорочно выполнять требования чрезвычайного положения, содействовать правоохранительным органам в деле устранения массовых беспорядков.

В субботу утром полиция разогнала митинг сторонников оппозиционного деятеля, бывшего президента Армении Тер-Петросяна на площади Свободы в центре Еревана. После разгона митинга в тот же день его участники переместились к посольству Франции близ мэрии Еревана, где и произошли столкновения с полицией и ОМОНом.

Президент Армении подписал указ о введении в Ереване чрезвычайного положения. Указом президента, с 1 марта 2008 года сроком на 20 дней в столице введено чрезвычайное положение в соответствии с пунктом 6 параграфа 14 статьи 55 (угроза безопасности государства и населения).