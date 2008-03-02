В Сочи сегодня будут голосовать за Медведева и медведя

На выборах 2 марта жители Сочи проголосуют не только за президента России, но и за символ зимней Олимпиады-2014, которая пройдет в этом городе.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на администрацию Сочи.

«Выбор символа Олимпиады будет символическим. Окончательное решение будут принимать не только сочинцы», - говорится в сообщении.

На отрывном купоне, который выдадут каждому, кто придет на избирательный участок, напечатаны изображения Деда Мороза, дельфина, снежинки на лыжах и белого медведя. Отметить наиболее интересный символ и опустить купон с олимпийскими фигурами избиратель сможет только после того, как проголосует за кандидатуру будущего президента.