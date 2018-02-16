СМИ узнали содержание разговора пилотов разбившегося Ан-148: они ругались до столкновения

Пилоты, как следует из записи, так и не поняли, почему появились ошибочные показатели скорости.

Запись с "черных ящиков" разбившегося в Подмосковье в воскресенье Ан-148 показывает, что его пилоты не смогли выяснить причину того, почему на датчиках самолета появлялись искаженные данные.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным издания, запись восстанавливали несколько дней из-за сильных повреждений бортового самописца.

Читайте такжеРосСМИ назвали наиболее вероятные причины катастрофы Ан-148 в ПодмосковьеИз записи следует, что сначала, перед вылетом из Домодедова, пилоты читают контрольную карту и проверяют работу различных приборов. При этом они по какой-то причине не включили обогрев приемников полного давления, которые используются датчиками скорости, хотя этот шаг указан в карте.

После взлета экипаж обнаружил критически низкие и отличающиеся показания скорости и пытаются в ответ на это нарастить скорость и наклонить самолет к земле. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.

"Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов", - пишет "Коммерсантъ" ссылаясь на свой источник.

По словам источника, пилоты, как следует из записи, так и не поняли, почему появились ошибочные показатели скорости и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Издание напоминает, что расшифровав параметрический самописец разбившегося самолета, эксперты МАК РФ пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.