Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: найден второй черный ящик

09:41, 12 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил "РИА Новости" представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. Сейчас район крушения обследуют девять беспилотников. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

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