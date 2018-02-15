В ЮАР без голосования избрали нового президента

Новым президентом ЮАР стал 65-летний Сирил Рамапоса, которого в парламенте выбрали без голосования, поскольку он был единственным кандидатом.

Парламент Южно-Африканской республики (ЮАР) в четверг, 15 февраля, поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамапосы на пост президента страны.

Как передает Deutsche Welle, Рамапоса был избран без голосования, поскольку он был единственным кандидатом.

Читайте такжеВ ЮАР депутаты парламента подрались во время выступления президента (видео)«Я очень постараюсь не разочаровать жителей Южно-Африканской республики», - заявил Рамапоса в парламенте после своего избрания.

Сирилу Рамапосе 65 лет. Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР. Тогда он основал и возглавил профсоюз «Национальный союз горняков», где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 1991 году он был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы.

14 февраля президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке, чем избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия ему, который намеревалась внести его собственная партия АНК. Ранее, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, ему удавалось успешно преодолеть несколько голосований о доверии в парламенте.