Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании

Пресс-секретарь командования тактической авиации ВВС Дании заявил, что 2 датских самолета были отправлены для проверки российского самолета, появление которого зафиксировали 21 октября по направлению к острову Борнхольм, передает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

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Датские истребители F-16 установили визуальный контакт с российским самолетом и удостоверились, что он покинул воздушное пространство Дании.

Как сообщал УНИАН, 21 октября над Балтийским морем был обнаружен российский военный самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел недалеко от эстонского острова Сааремаа. В воздух по тревоге были подняты обеспечивающие безопасность в регионе португальские истребители F-16, которые установили с российским Ил-20 визуальный контакт и вынудили его развернуться.