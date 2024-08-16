Минобороны утверждает, что в боевых условиях в этом бронеавтомобиле не было ни одного погибшего.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в Вооруженные силы Украины бронированную инженерную машину Buffalo MPV, которую называют одной из самых безопасных в мире.

"Buffalo MPV - инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов", - сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что этот бронеавтомобиль является глубокой модернизацией известного СASSPIR, который применяли во время военных действий в Южной Африке с 1980-х, в Ираке и Афганистане. СASSPIR находятся на вооружении в армиях и силовых структурах более 10 стран мира. "Показательно, что за время эксплуатации в боевых условиях ни в одном бронеавтомобиле этой модели, подвергшемся взрывам и обстрелам, не было ни одного погибшего", - говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, сейчас инженерные бронеавтомобили этой модели находятся на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана и Великобритании.

"Buffalo MPV относится к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 кг тротила. Окна защищены 15-сантиметровым пуленепробиваемым стеклом, а бронекапсула изготовлена из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками. Машина оснащена 9-метровым манипулятором со встроенной камерой и сенсорами для обезвреживания взрывчатых средств", - добавили они.

Вооружение ВСУ

Как сообщал УНИАН, в июле Минобороны Украины разрешило эксплуатацию украинской мобильной авторемонтной мастерской. Среди ее преимуществ - компактность и хорошая меневренность. Кроме того, ее можно устанавливать на шасси иностранных пикапов-внедорожников.

Также ранее к эксплуатации в украинской армии допустили инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения с усиленной ходовой частью.

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