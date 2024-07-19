Новинка создана на базе шасси американского тяжелого Ford F-550 и может транспортировать одновременно 4 лежачих раненых или 6 в сидячем положении.

ВСУ Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства "Козак-5МЕД". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

Отмечается, что "Козак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

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Согласно сообщению, бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и пуль калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью, эквивалентной 6 кг тротила.

Как сообщал УНИАН, на фронте в Украине набирает обороты "горячее оружие". Военные отмечают, что на фронте постоянно должны происходить изменения и усовершенствования, и нельзя выпасть "из трендов" и не следить за обновлениями у врага, потому что это дает ему преимущество. Украина сейчас активно разрабатывает оборонные технологии.

В частности, на днях издание Forbes опубликовало материал, в котором сообщалось, что украинские военные начали использовать на поле боя термит, который способен прожечь металл. Соответствующими боеприпасами оснащаются небольшие дроны, которые точно бьют в цель.

Отмечалось, что в отличие от других типов оружия, термит должен находиться очень близко к цели. Именно поэтому термитные гранаты AN-M14 армии США больше относятся к классу средств разрушения, чем к оружию, и используются для "повреждения, обездвиживания или уничтожения транспортных средств, систем вооружения, укрытий или боеприпасов".

Сочетание беспилотников и термита - мощная комбинация, поскольку точная доставка дрона может направить термит именно туда, где он будет иметь наибольший эффект.

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