Он рассказал, что Украина уже получила Storm Shadow, "они работают, военные очень довольны".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия.

"Мы работаем над вопросом дальнобойного оружия – глава Офиса, дипломаты, глава МИД. Я работаю в разных направлениях с этим. Мы лоббируем через разные двери, но мы получим результат. Как мы получили серьезные ракеты, сейчас мы их используем и это уже не секрет. Storm Shadow у нас уже есть. Мы получили Scalp, они работают, военные очень довольны - почти стопроцентные попадания по врагу", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции на третьем саммите Крымской платформы в Киеве.

Относительно другого дальнобойного оружия, отметил он, продолжается работа. По словам президента, это непросто, но он уверен, что результат будет, "как и с истребителями".

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Дальнобойное оружие для Украины

Ранее Украина получила от Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow. В то же время, как отмечали в Министерстве обороны, наша страна все еще ведет переговоры о получении дальнобойных ракет ATACMS и Taurus от США и Германии.

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