Министр объяснил, когда и почему ВСУ особенно понадобилась "длинная рука".

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как продвигаются переговоры о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

"Действительности отвечает факт, что мы сделали официальный запрос в правительство Германии с просьбой предоставить нам Taurus. Ссылаясь на первый главный аргумент - аналогичные средства поражения уже есть в распоряжении украинских воинов. Речь идет о Storm Shadow и SCALP - британско-французский проект. Они удачно используются и об этом знают партнеры. У нас есть договоренность, что мы рапортуем, и они поддерживают это применение, потому что продолжают поставлять нам эти специальные крылатые ракеты класса "воздух-земля". По сути, Taurus является аналогом. Мы говорим партнерам, что хотим иметь такие средства поражения", - отметил он в интервью 24 каналу.

Дальнобойные ракеты необходимы ВСУ для того, чтобы поражать логистические цепочки, склады боеприпасов, амуниции, топлива и, самое главное, командные пункты россиян, объяснил Резников.

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По его словам, в июле 2022 года ВСУ поражали эти вражеские объекты с помощью HIMARS и М270.

"Через некоторое время они (россияне - УНИАН) оттащили их за пределы 100-120 километров. Это усложнило логистическое обеспечение подразделений врага, но сделало невозможным поражение нашими силами. Поэтому нам понадобилась так называемая "длинная рука". Мы изучили, что есть у партнеров, и начали вести работу от президента Украины, и продолжая членами правительства, касаемо получения ATACMS, Taurus, Storm Shadow, SCALP. Мы получили два положительных решения от британской и французской стороны. И сейчас продолжаем американский и германский треки", - сказал министр.

Получит ли Украина ракеты Taurus - что сообщалось

Напомним, на днях глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.

"С нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", - сказал министр.

Линднер подчеркнул, что Украина должна одержать победу в войне, которую начала Россия.

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