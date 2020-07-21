Закупленные в США патрульные катера помогут сдержать агрессию России в Черном и Азовском морях - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил беспрецедентно высокий уровень взаимодействия между Соединенными Штатами и Украиной в военно-технической сфере.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что новые американские катера, продажа которых была одобрена на прошлой неделе, усилят Военно-морские силы Украины и помогут сдерживать агрессивные действия России в Черном и Азовском морях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

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"Я хочу подчеркнуть тот беспрецедентно высокий уровень взаимодействия, который сложился между Соединенными Штатами и Украиной в военно-технической сфере. Это решение - о продаже катеров - укрепляет наши Военно-морские силы, а следовательно, и нашу способность совместно с партнерами сдерживать агрессивные действия России в бассейне Черного моря, и безусловно это также касается Азовского моря", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 18 июля США приняли решение о продаже Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. В июне сообщалось, что катера и оборудования для них стоят 600 млн долларов.

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