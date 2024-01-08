История с возможной поставкой ракет для России из КНДР и Ирана свидетельствует о том, что РФ на сегодня не является самодостаточной и вынуждена обращаться к другим, чтобы иметь возможность усилить свои террористические атаки против Украины.

Если Россия в месяц производит около сотни крылатых ракет, то с баллистическими ракетами сейчас у нее проблемы – свой запас таких ракет она стремительно исчерпывает. Однако хочет всех убедить, что остается сильной, в частности, в грядущем году увеличила расходы на свою оборонку, будет иметь много оружия, поэтому его должны бояться. Однако на самом деле всем надо говорить, что Россия на сегодня слабее, чем хочет продемонстрировать. Иначе не клянчила бы ракеты у Северной Кореи и Ирана.

Эта небольшая партия ракет поступила для того, чтобы Россия поняла, как их лучше использовать, кое-чему научилась и провела пробные пуски

Если говорить непосредственно о самих ракетах и их количестве, из заявления советника по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби можно сделать вывод, что речь идет о небольшой партии, которую Северная Корея уже поставила России и уже они были использованы (по меньшей мере в двух случаях - 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года). Думаю, эта небольшая партия ракет поступила для того, чтобы Россия поняла, как их лучше использовать, кое-чему научилась и провела пробные пуски.

В подтверждение этой мысли можно добавить, что, по словам Кирби, первый пуск состоялся 30 декабря 2023 года и ракета упала в поле Запорожской области. Очевидно, что ракета дальностью 900 километров запускалась не для того, чтобы просто упасть, россияне ее куда-то направляли. Эта ситуация свидетельствует, что, как минимум, один такой пуск, был, как говорят военные, с "аварийным сходом". То есть, необходимо еще проверить качество этих ракет.

Когда из КНДР в Россию поставлялись снаряды, российские военные сетовали, что эти боеприпасы разрываются в стволах, что с ними постоянно случаются какие-то "приключения"…

Если говорить о возможном количестве ракет, которые могут быть поставлены, допускаю, что Северная Корея может предоставить несколько десятков единиц. Речь, в частности, о ракетах, которые, теоретически, могут быть адаптированы к пусковым установкам Искандер. Ракеты типа Искандер-К Россия либо давно не выпускала, либо выпускала очень мало. Поэтому не исключено, что их будут заменять именно северокорейскими.

По меньшей мере до апреля эти ракеты Иран оставит себе и не будет передавать их РФ

Что касается сотрудничества РФ с Ираном, то у последнего есть два типа ракет Fateh Zolfaghar дальностью на 300 и 700 километров. Однако Иран постоянно что-то сдерживало от окончательного решения по их передаче - осенью 2022 года уже между россиянами и иранцами была достигнута предварительная договоренность, но она до сих пор не реализована. А, учитывая нынешнюю сложную ситуацию на Ближнем Востоке, Россия едва получит ракеты от Ирана. По меньшей мере до апреля эти ракеты Иран оставит себе и не будет передавать их РФ.

Впрочем, в истории с ракетами из КНДР и Ирана есть еще один важный аспект: потенциально такая поставка может происходить "по своей воле" или по указанию из КНР. Китай имеет серьезные влияния и на Северную Корею, и на Иран…

А что же международное сообщество? Созыв Совета Безопасности ООН на 10 января по инициативе США не решит проблему и не остановит передачу ракет России. Разве ООН или еще кто-то остановили Северную Корею от реализации ядерной программы? КНДР имеет свою ядерные боеголовки…

Однако Западу сейчас важно не попасть в эту ловушку

Но для Украины это заседание важно, в первую очередь, для привлечения медийного внимания к эскалации ситуации со стороны РФ. Северная Корея вместе с Россией делают достаточно серьезные шаги для этого. Россия проводит своеобразную тактику усиления террористических ударов (с помощью, вероятно, выпрошенных в КНДР ракет), направленную на то, чтобы всех убедить: РФ сохраняет определенный потенциал и имеет возможности вести войну, поэтому, мол, надо садиться с ней за стол переговоров и договариваться.

Однако Западу сейчас важно не попасть в эту ловушку. Всем необходимо понять, что КНДР может передать России несколько десятков баллистических ракет. Поэтому со стороны наших партнеров было бы правильным шагом передать Украине ракеты Taurus, Storm Shadow, Scalp и большего количества ракет ATACMS. Это стало бы демонстрацией того, что Западу есть чем ответить и поддержать Украину. И, конечно, было бы важным предоставление Украине дополнительных систем ПВО, в которых мы все еще нуждаемся.

Запад способен это предоставить Украине. Здесь вопрос, будет ли такая воля и желание.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований