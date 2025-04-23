По мнению аналитиков, о соответствующем происхождении боеприпасов свидетельствует вид обломков после взрыва.

На уничтоженном 51-м российском арсенале ГРАУ, вероятно, были китайские снаряды РСЗО Type 63: после взрыва в сети появились видео с соответствующими обломками боеприпасов, которые разлетелись вокруг. Среди них эксперты заметили части 107-мм неуправляемых реактивных снарядов, которые сначала назвали иранскими Fadjr-1. Однако, как отмечает Defense Express, вполне возможно, что эти боеприпасы имеют китайское происхождение - от системы залпового огня Type 63.

Хотя точно определить тип снарядов по видео сложно, их внешний вид, в частности хвостовая часть без характерных стабилизаторов, как у советских аналогов, свидетельствует об определенном происхождении.

"Внешний вид хвостовой части, а особенно отсутствие стабилизаторов, как на советских реактивных снарядах, указывает на то, что речь идет именно об импортных для РФ реактивных неуправляемых снарядах. В то же время называть эти боеприпасы, как это сделали некоторые источники, исключительно иранскими Fadjr-1 может быть ошибочным. Дело в том, что эта 107-мм реактивная система имеет китайское происхождение и известна под названием Type 63", - отмечают аналитики.

Видео дня

Речь идет о том, что Type 63 - это китайская реактивная система, созданная еще в 1960-х годах на основе советской БМ-14, но уменьшенного до 107 мм калибра. Она распространена в мире, в частности на Ближнем Востоке, и используется различными группировками - ХАМАС, Хезболла, ИГИЛ и тому подобное.

Издание пишет, что сама оригинальная система имеет 12 направляющих. Дальность огня Type 63 и систем на ее базе составляет до 8 км, но в более новых версиях - до 11 км. Вес реактивного снаряда - около 18-19 кг, из которых боевая часть составляет примерно 8 кг. Такие системы есть на вооружении более чем в 30 странах, в основном в Азии и Африке.

"И кроме уже упомянутой иранской Fadjr-1, существует версия из КНДР под названием Type 75", - говорится в статье.

Пока неизвестно, как именно эти боеприпасы и "пусковые" попали в Россию. Вероятными поставщиками могут быть как Иран, так и Северная Корея. Российские войска пока официально не демонстрировали использование таких снарядов из РСЗО в боевых действиях, поэтому можно предположить, что их использовали в одиночных или переносных пусковых установках или устанавливали на легкий транспорт.

Взрывы во Владимирской области РФ

Как писал УНИАН, 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремела серия мощных взрывов. МЧС попросило местных жителей отказаться от поездок в опасном направлении. В зоне поражения оказался поселок Барсово, где расположен важный военный объект - 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что боеприпасы сдетонировали из-за "нарушения техники безопасности". Говорилось, что якобы взрывы произошли в результате "возгорания".

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