Решение о передаче CVR(T) связано с тем, что страна имеет план их вывода из эксплуатации.

В Латвии заявили о передаче Украине партию боевых машин семейства CVR(T). Это объявление означает, что Британия, которая является их производителем, уже разрешила реэкспорт техники.

Как отмечают в Defense Express, речь идет о довольно миниатюрных гусеничных боевых машинах на одной платформе с весом около 8-10 тонн. Они объединяют в себе разведывательные машины типа FV107 Scimitar с 30-мм автоматической пушкой и бронетранспортеры FV103 Spartan, медвак FV104 Samaritan или командно-штабная FV105 Sultan.

Из перечисленной техники активно поставлялся Украине БТР FV103 Spartan. Его передавали как союзники, так и за счет волонтеров. Несмотря на малые размеры, эти машины имеют бронирование, которое в лобовой проекции выдерживает бронебойные 14,5-мм пули с расстояния 200 метров.

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Латвия закупала CVR (T) с 2014 года, когда Великобритания активно снимала их со своего вооружения. Каждая из примерно 170 машин обходилась Риге по 374 тысячи евро.

В то же время FV107 Scimitar имеет вес в 7,8 тонны и 30-мм автоматическую пушку L21, спаренную с пулеметом. Маневренность обеспечивается, в старой версии бензиновым Jaguar J60 мощностью 252 л.с., а в обновленной версии Mk II - 190-сильным дизелем. Экипаж состоит из трех человек.

БТР FV103 Spartan весит 10,6 тонны и может перевозить до четырех человек в десантном отделении, при экипаже в три человека. FV105 Sultan является командно-штабной машиной, ее вес 8,3 тонны, а также она имеет более высокую крышу.

Решение о передаче CVR(T) связано с тем, что страна имеет план их вывода из эксплуатации и замены на колесные бронетранспортеры Patria 6х6. Согласно плану, этот финский БТР должен стать основным в латвийской армии, а его производство уже успешно локализовано.

Помощь Украине в войне

В Forbes сообщали, в Украине не хватает современной техники для новосформированных бригад. Нашим военным приходится использовать западную технику 1960-х годов без толстой брони.

По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на пакеты военной помощи от США и Европы, Украина все еще испытывает критическую нехватку боеприпасов - как из-за медленных поставок, так и из-за очень больших потребностей.

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