В новой 154-й механизированной бригаде в основном машины 1960-х годов.

Прошлой осенью украинская армия приступила к формированию первой из 11 новых бригад, каждая из которых имеет численность от 150 до 160 человек. Эти бригады должны быть развернуты на фронте для замены истощенных сил, однако у новых подразделений существует острая проблема с нехваткой современного вооружения, пишет Forbes.

"Это может стать серьезной проблемой для украинцев, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят старые, но лучше оснащенные бригады, когда последние наконец-то уйдут с линии соприкосновения", - отмечает аналитик издания.

Так, отмечает Forbes, фотографии одной из новосозданных бригад - 154-й механизированной бригады - позволяют получить показательное представление об оснащении новых подразделений.

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"Гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 1960-х годов. Колесные разведывательные машины БРДМ-2 также 60-х годов. Колесные бронетранспортеры VAB французского производства 70-х годов. Колесные машины охраны M-1117 1990-х годов, предоставленные Соединенными Штатами. 154-я механизированная бригада в основном имеет более старые и легкие машины, ни одна из которых не имеет брони толщиной более 33 миллиметров - достаточно, чтобы отражать пулеметные выстрелы", - пишет Forbes.

При этом в бригаде есть и более тяжелые машины - 60-летние танки Т-62, хотя не исключено также, что все Т-62, замеченные на полигонах, где проходят подготовку бойцы 154-й механизированной бригады, на самом деле принадлежат не бригаде, а ее инструкторам.

Однако если 154-я механизированная бригада действительно имеет на вооружении танки Т-62, то, пишет Forbes, это тревожный знак для армии, в которой в основном используются достаточно современные версии Т-64 и Т-72, а также западные Challenger 2, М-1, Leopard 1 и Leopard 2.

Конечно, отмечает Forbes, россияне также испытывают трудности с созданием достаточного количества современных машин для вновь формируемых бригад. Однако даже с учетом мотоциклов и тележек для гольфа русские все равно в целом лучше оснащены, чем украинцы, и более многочисленны.

Военное производство в России

По данным западных аналитиков, Россия продолжает наращивать военное производство, и его темпы не замедлятся еще по крайней мере два года.

Начиная с 2026 года, темпы производства военной техники в Рф снизятся в связи с истощением запасов советских времен, но Россия, вероятно, откроет новые производственные линии, чтобы подготовиться к смягчению этого эффекта. При этом прогнозируется, что Россия будет производить 350 современных танков в год после 2026 года, даже если не откроет дополнительные производственные линии.

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