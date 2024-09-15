Восьмимесячная пауза, предшествовавшая положительному решению Конгресса США о помощи, полностью истощила все украинские запасы.

Несмотря на пакеты военной помощи от США и Европы, Украина все еще испытывает критическую нехватку боеприпасов - как из-за медленных поставок, так и из-за очень больших потребностей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью с журналистом CNN Фаридом Закарией.

"Нам нужно подготовить 14 бригад. В настоящее время из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре... Нам нужно слишком много", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому Украина развивает внутреннее производство дронов, хотя его тоже недостаточно.

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Президент также пояснил, что восьмимесячная пауза, предшествовавшая положительному решению Конгресса США, полностью истощила все украинские запасы.

"Что мы делали в течение этих восьми месяцев? Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, и то, что у нас есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Все, что у них было, мы забрали - все их оружие", - пояснил Зеленский.

Ситуация с оружием для ВСУ

Как писало издание Forbes, в Украине не хватает современной техники для новосформированных бригад, и им приходится использовать западную технику 1960-х годов, которая не имеет толстой брони.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что сейчас разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и оккупантами значительно сократился. По его словам, пропорция составляет один к двум, один к двум с половиной, тогда как год назад этот показатель был один к десяти, один к шести.

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