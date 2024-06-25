Сегодня стало известно, что Ростех передал российской армии новую партию 152-мм самоходных колесных гаубиц "Мальва".

Россияне получили новые "Мальвы", впрочем, технические ограничения не позволят им изготавливать такие самоходные артиллерийские установки в большом количестве. Об этом УНИАН сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Главное узкое место изготовления российских самоходок это изготовление стволов для этих систем. По самым оптимистичным показателям вряд ли можно говорить о том, что темпы их изготовления будут больше чем 6-8 в месяц. Это тот темп, который при наиболее оптимистических показателях может достичь российская промышленность", - считает военный эксперт.

Специалист добавил, что речь идет не только о стволах для 2С43 "Мальва", но и о стволах для других самоходных артиллерийских систем. Впрочем, россияне могут сделать ставку на "Мальву" и тогда в теории будут получать до 8-ми таких установок в месяц.

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2С43 "Мальва" - справка

"Мальва" является новой российской 152-мм самоходной артиллерийской установкой на базе колесного тягача БАЗ-6010-027 "Вощина" с колесной формулой 8×8. САУ разработали в российском ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

Первые изображения системы представили в 2019 году, а первые фотографии - в 2020-м. Дальность огня самоходной установки достигает 24,5 км, а ее боевой вес составляет 32 т. По мнению экспертов, САУ можно считать российской попыткой создали аналог французской системы CAESAR.

Украина наращивает изготовление САУ

Ранее стало известно, что Украина смогла впервые за месяц изготовить 10 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Напомним, в конце прошлого года речь шла лишь о 6 таких систем в месяц.

Стоит отметить, что "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. А недавно сообщалось, что украинская САУ получила защиту от дронов.

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